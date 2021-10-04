Нам треба думати зараз, як не вступити вчергове у халепу після втечі піратів, які захопили країну, - Княжицький

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Аваков (колишній міністр МВС -ред.) і Разумков (голова ВР - ред.) без сумніву були одними з найрозумніших людей у владній команді. І саме тому, між іншим на них є частина відповідальності за прихід до влади групки нефахових корупціонерів, які вирішили будувати автократію. Їхній відхід - це не рішення Зеленського, це їхнє рішення. Аваков сам написав заяву, Разумков не захотів порушувати закон всупереч волі Зеленського, очевидно розуміючи наслідки для себе", - наголосив Княжицький.

Нардеп зауважив, що Україна заходить в осінь без грошей, з найдорожчим газом, а також "із Зеленським, якого уже тепер весь світ ставить в один ряд з Путіним та іншими найбільшими корупціонерами".

"Розумні люди з команди "слуг" це усвідомлюють. Тому головне, про що нам треба думати зараз: як не вступити вчергове у халепу після втечі піратів, які захопили країну. А людям відповідальним слід зрозуміти, що у політиці, як і в житті краще з мудрим загубити, ніж з дурнем знайти. Знайдеш три копійки і втратиш себе", - додав Княжицький.



Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня.

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