НАН прогнозує понад 7 тис. випадків COVID-19 на добу до кінця року

Про це йдеться у Прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 8 - 21 грудня.



"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7 677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що середній показник захворюваності на коронавірус зменшився до 10 318 осіб на день. Середня смертність в Україні за останній тиждень склала 430 випадків на день.

Нагадаємо, за добу 7 грудня у трьох областях України зафіксували перевищений показник ушпиталень із коронавірусом

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