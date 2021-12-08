НАН прогнозує понад 7 тис. випадків COVID-19 на добу до кінця року
У Національній академії наук України прогнозують, що до кінця 2021 року кількість випадків коронавірусу становитиме 7 тис. на добу
Про це йдеться у Прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 8 - 21 грудня.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7 677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що середній показник захворюваності на коронавірус зменшився до 10 318 осіб на день. Середня смертність в Україні за останній тиждень склала 430 випадків на день.
- Нагадаємо, за добу 7 грудня у трьох областях України зафіксували перевищений показник ушпиталень із коронавірусом
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе