Груповий напад на бар у центрі Києва: поліцейські повідомили про підозру двом причетним

Про це йовідомляє пресслужба МВС.



Співробітники поліції провели комплекс слідчих дій і встановили близько тридцяти осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаного злочину. 10 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів і вилучили речові докази їхньої протиправної діяльності.



За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури двом неповнолітнім 2005 та 2006 років народження повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.



У рамках кримінального провадження поліцейські проводять слідчі дії та готують повідомлення про підозру іншим учасникам нападу.

Нагадаємо, 26 листопада 2021 у Києві на Подолі натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий". Нападники залишили в закладі візитівку організації "Центурія". QR-код із візитівки направляє на Telegram-канал Centuria, де зазначено, що це "рух, який стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції".