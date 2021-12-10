Груповий напад на бар у центрі Києва: поліцейські повідомили про підозру двом причетним
У п'ятницю, 10 грудня, правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів нападу на бар "Хвильовий" на київському Подолі та повідомили про підозру двом особам
Про це йовідомляє пресслужба МВС.
Співробітники поліції провели комплекс слідчих дій і встановили близько тридцяти осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаного злочину. 10 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів і вилучили речові докази їхньої протиправної діяльності.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури двом неповнолітнім 2005 та 2006 років народження повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
У рамках кримінального провадження поліцейські проводять слідчі дії та готують повідомлення про підозру іншим учасникам нападу.
- Нагадаємо, 26 листопада 2021 у Києві на Подолі натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий". Нападники залишили в закладі візитівку організації "Центурія". QR-код із візитівки направляє на Telegram-канал Centuria, де зазначено, що це "рух, який стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції".
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