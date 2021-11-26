Побили людей, пошкодили майно: у центрі Києва натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий"

Про це повідомляє Бабель із посиланням на співзасновника "Хвильового" Андрія Янковського.



"Залетіла група молодиків у балаклавах, масках та спортивних костюмах, розтрощили вікна та залили балоном людей всередині через розбиті вікна, і двері. Також вони частково розбили меблі, які стояли на терасі закладу - є постраждалі серед тих, кого залили балоном", - розповів Янковський.



Нападники залишили в закладі візитівку організації "Центурія". QR-код із візитівки направляє на Telegram-канал Centuria, де зазначено, що це "рух, який стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції".



Telegram-канал "Вісник Подільского Пи***цю (ВПП)" повідомляє, що нападники побили телескопічними кийками двох охоронців закладу.



