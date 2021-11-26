Побили людей, пошкодили майно: у центрі Києва натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий"
У п'ятницю, 26 листопада, у Києві на Подолі натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий"
Про це повідомляє Бабель із посиланням на співзасновника "Хвильового" Андрія Янковського.
"Залетіла група молодиків у балаклавах, масках та спортивних костюмах, розтрощили вікна та залили балоном людей всередині через розбиті вікна, і двері. Також вони частково розбили меблі, які стояли на терасі закладу - є постраждалі серед тих, кого залили балоном", - розповів Янковський.
Нападники залишили в закладі візитівку організації "Центурія". QR-код із візитівки направляє на Telegram-канал Centuria, де зазначено, що це "рух, який стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції".
Telegram-канал "Вісник Подільского Пи***цю (ВПП)" повідомляє, що нападники побили телескопічними кийками двох охоронців закладу.
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