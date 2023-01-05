У Вінниці стався напад на храм і священник в юрисдикції МП.

Судячи з опису, поданого в новинах, зокрема і на офіційному сайті тамтешньої єпархії МП, найбільш ймовірно, що нападник перебував у стані психозу.

Кожному священнику чи церковному робітнику не раз у своєму житті доводилося стикатися з явно неадекватними особами, які заходять у храм. Хтось поводиться дивно, але не буйно. Є й такі, які починають кричати й лаятися, кидатися речами чи бити їх, нападати. Це може бути прояв бісівської одержимості чи психічного розладу, гострого психозу чи сп’яніння.

Кожному священнику чи церковному робітнику не раз у своєму житті доводилося стикатися з явно неадекватними особами, які заходять у храм

На сайті вказано, що священник, який постраждав від нападу, отримав поранення горла ножем, але його стан завдяки наданій допомозі покращується.

Принагідно від себе особисто бажаю отцю Антонію одужання.

Немає жодних підтверджень, що напад пов’язаний саме з юрисдикційною належністю храму і священника.

Але підсанкційний пропагандист "русміра", митрополит МП в Запоріжжі Лука Коваленко у своєму телеграм-каналі вирішив роздмухати вогнище, свідомо пишучи про "перерізане горло". Очевидно, щоби додати драматизму ситуації та створити враження, що відбулося вбивство.

Подібна інформаційна хвиля покотилася й іншими сторінками та каналами, афілійованими з МП.

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Немає жодних підтверджень, що напад пов’язаний саме з юрисдикційною належністю храму і священника

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Цей спосіб маніпуляцій реальними трагічними подіями на жаль не новий — не раз у минулому побутові злочини або злочини, вчинені через внутрішні обставини життя в МП, подавалися його пропагандистами, як нібито доказ "гонінь і насильства".

Вбито священник в Києві — виявилося, що за цим був конфлікт із забудовником через земельну ділянку.

Вбили черницю в Києві на квартирі — виявилося, що це було пограбування.

Згорів храм — виявилося, що підпалив його колишній послушник, якого вигнали.

Побили активіста МП в селі на Буковині — виявилося, що він не схотів пити з місцевими молодиками, які вночі «обмивали» якусь подію, і це їм не сподобалося.

Жодних справді релігійних мотивів за цими випадками не було. Але знову і знову "інформактивісти" намагаються, як от цей Лука, на подібних трагедіях створити максимум негативу і «накрутити» власну аудиторію.

Висновки робіть самі.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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