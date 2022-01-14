"Напад на Україну": Центр стратегічних комунікацій пов'язав масштабну кібератаку з поразкою РФ на переговорах зі США і НАТО
Фахівці кібербезпеки досліджують технічну сторону хакерської атаки на державні установи України, яка відбулася у ніч з 13 на 14 січня
Про це повідомляє прес-центр Центру стратегічних комунікацій.
"Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються уже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців", - йдеться у повідомленні.
У Центрі вважають, що мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос і зневіру в суспільстві.
Відомо, що останню масову атаку Центр фіксував після використання ЗСУ ударних БПЛА в зоні ООС на Донбасі – тоді "ламали" сторінки українських медіа та громадських організацій.
Пресслужба припускає, що нинішня пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО, бо недавно Москва відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців.
"На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки", - зазначають на сайтіЦ ентру стратегічних комунікацій.
А далі її активно поширили уже російські видання:
04:04 – "Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);
04:14 – ”Бойтесь”: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);
05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);
05:03 – "”Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);
"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни. Адже минуле польсько-українських відносин є чутливою темою. І суперечності щодо трактування деяких подій в Польщі та Україні створюють певні проблеми для сучасної співпраці двох держав у низці сфер", - підсумували у Центрі.
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