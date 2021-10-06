Напад на журналістів "Схем": поліція перекваліфікувала статтю провадження

Про це повідомляє сайт МВС.



"Працівники поліції внесли у ЄРДР відомості щодо інциденту з нападом на журналістів програми "Схеми" за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу України — до цього такі відомості були внесені у ЄРДР за ч. 1 ст. 171 ККУ", - йдеться у повідомленні.



У ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю, незаконну відмову у доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності.



Санкція за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.



У ч. 3 ст. 171 йдеться, що вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.