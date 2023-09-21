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Написання слова "Росія" з маленької літери в неофіційних текстах не є помилкою, - Нацкомісія

21 вересня, 2023 четвер
15:00
Суспільство

Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила, що написання слів "росія", "москва" та подібних з малої літери в неофіційних текстах не є помилкою

Про це йдеться на сайті установи.

До списку також увійшли назви "російська федерація", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" та інші.

Зазначається, що нацкомісія обговорила це питання з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за проханням віцепрем’єр-міністерки - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

  • Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що правопис назви країни-агресорки з великої літери є помилкою, проте це вимога нормопроєктування.
освіта
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