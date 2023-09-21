Написання слова "Росія" з маленької літери в неофіційних текстах не є помилкою, - Нацкомісія
Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила, що написання слів "росія", "москва" та подібних з малої літери в неофіційних текстах не є помилкою
Про це йдеться на сайті установи.
До списку також увійшли назви "російська федерація", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" та інші.
Зазначається, що нацкомісія обговорила це питання з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за проханням віцепрем’єр-міністерки - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
- Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що правопис назви країни-агресорки з великої літери є помилкою, проте це вимога нормопроєктування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе