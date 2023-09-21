Написання слова "Росія" з маленької літери в неофіційних текстах не є помилкою, - Нацкомісія

Про це йдеться на сайті установи.

До списку також увійшли назви "російська федерація", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" та інші.

Зазначається, що нацкомісія обговорила це питання з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за проханням віцепрем’єр-міністерки - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.