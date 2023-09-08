Міністр освіти Лісовий: правопис РФ з великої літери є помилкою

Про це Лісовий написав у facebook.

"Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис рф з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування", - написав він.

За словами Лісового, якби у наказах Міністерства освіти назву країни-агресорки писали з малої літери, їх би не могло зареєструвати Міністерство юстиції, оскільки це вимога нормопроєктування.

Одна із користувачок у коментарях поцікавилась думкою міністра стосовно написання РФ з маленької літери дітьми у школах, наприклад, у творах чи на уроках географії. Лісовий відповів, що він "тільки за".

Фото: скриншот з фейсбук-сторінки Оксена Лісового