Міністр освіти Лісовий: правопис РФ з великої літери є помилкою
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що правопис назви країни-агресорки з великої літери є помилкою, проте це вимога нормопроєктування
Про це Лісовий написав у facebook.
"Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис рф з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування", - написав він.
За словами Лісового, якби у наказах Міністерства освіти назву країни-агресорки писали з малої літери, їх би не могло зареєструвати Міністерство юстиції, оскільки це вимога нормопроєктування.
Одна із користувачок у коментарях поцікавилась думкою міністра стосовно написання РФ з маленької літери дітьми у школах, наприклад, у творах чи на уроках географії. Лісовий відповів, що він "тільки за".
Фото: скриншот з фейсбук-сторінки Оксена Лісового
- 18 серпня Лісовий закликав не змушувати учнів йти на перший урок, якщо вони втомлені через нічні тривоги. За словами міністра, ментальне здоровʼя школярів і вчителів важливіше, аніж оцінки й правила.
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