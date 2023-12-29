"Наполеон" з Хоакіном Феніксом зібрав $200 млн у світовому прокаті

Про це пише Deadline.

Світові касові збори біографічної епопеї "Наполеон" сягнули $200,7 млн, з яких $141,1 млн – міжнародний прокат. Фільм із Хоакіном Феніксом у головній ролі, створений Apple Original Films і розповсюджений Sony Pictures, дебютував 23 листопада і зібрав одразу $78,8 млн.

У Великій Британії фільм зібрав $16,7 млн, у Франції - $14,4 млн, у Німеччині - $10,9 млн, в Іспанії - $10,1 млн та в Італії - 8,4 млн.

Після показу в кінотеатрах "Наполеон" транслюватиметься по всьому світу на Apple TV+.

Фільм за сценарієм Девіда Скарпи розповідає про злети й падіння Наполеона Бонапарта на фоні його взаємин з коханою жінкою Жозефіною. Стрічку попередньо називали однією із найочікуваніших у 2023 році. У фільмі також знялися голлівудські зірки Ванесса Кірбі та Тахар Рахім.



