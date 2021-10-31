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"Наприкінці має бути оплата". У Харкові та на Черкащині виявлено контрольоване голосування

31 жовтня, 2021 неділя
15:18
Суспільство У місті Золотоноша Черкаської області

У неділю, 31 жовтня 2021 року, на кількох виборчих дільницях в місті Харкові та в Черкаській області спостерігачі зафіксували факти ймовірного контролю за голосуванням з боку сторонніх осіб

Подробиці наводить Еспресо.TV.

Так, на дільницю №631164, розташовану в гуртожитку Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, одномоментно прийшли курсанти, яких супроводжували сторонні особи.Ці люди фотографували, як голосують курсанти, повідомляє громадянська мережа "Опора",

Крім того, на дільниці №631532, розташованій у ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", спостерігач зробив зауваження сторонній особі, яка незаконно перебувала на дільниці. Ця особа не представилася, піти з дільниці відмовилася, але заявила "ще 5 моїх проголосує і я піду з дільниці".

Також на кількох дільницях спостерігачі "Опори" фіксують наявність камер спостереження.А на виборчій дільниці №631659 по вул. Батуринській 25 сидить жінка-охоронець, яка дивиться у камери спостереження.

"Такі ситуації теж є ознаками ймовірного контрольованого голосування. Крім того, це говорить про те, що орган місцевого самоврядування не забезпечив належні приміщення для розміщення дільничних виборчих комісій", - нагшолошують в "Опорі".



Що ж стосується Черкащини, то у місті Золотоноша Національна поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці (#710880) відмічала виборців, які вже про голосували. 

Руху "Чесно" вдалося отримати фото з місця події. Як можна помітити, у списку, дійсно, простежується системне написання часу голосування виборців або позначки "захворів". 



У списку зазначені прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

“Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили, хто проголосував за Войцехівського (кандидат від “Слуги народу” - ред.). Зараз жінка дає свідчення. Розповідає, що наприкінці має бути оплата, що вона контролює людей.Коштів у неї не було. Я викликала поліцію”, - коментує руху "Чесно" очевидиця Оксана Гіщин, яка надала фотографії з місця події.



У сусідньому населеному пункті Деньга громадяни відзняли на відео депутатку селищної ради і колишню голову громади Ларису Головань. Вона сиділа на лавці і приховувала списки, які дуже схожі за своїм оформленням на ті, що виявили у Золотоноші. Мають таке ж форматування і згори сіру смужку.
 


Головань у 2010 році була обрана депутаткою від Партії регіонів.

Нині Головань - депутатка від Аграрної партії України.

Довідка

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 61 Виборчого кодексу, органи місцевого самоврядування мають надавати необхідні приміщення для роботи ДВК та проведення голосування відповідно до вимог кодексу. Кодекс прямо вказує, що на засіданні та під час голосування можуть бути присутні (ч. 8 ст. 36 Виборчого кодексу України) лише члени комісій вищого рівня, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій), офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації.

Присутність на підготовчому засіданні осіб, не передбачених Виборчим кодексом, заборонена.

Таким чином, присутність на підготовчому засіданні та під час голосування осіб, не передбачених Виборчим кодексом, заборонена.

Відповідно до частини 1 статті 16 Виборчого кодексу України голосування на виборах в Україні є таємним.

Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

  • Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса. 
  • Голосувати може кожен незалежно від того, чи вакцинований, але слід бути в захисній масці. 


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Черкащина
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