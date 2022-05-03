Напруженість у Придністров’ї посилюється, - МЗС Франції

Про це у Twitter повідомляє МЗС Франції.

"Молдова особливо піддається наслідкам війни в Україні, зокрема з посиленням напруженості в Придністров'ї. Франція підтримує стабільність, суверенітет та територіальну цілісність Молдови", - йдеться в повідомленні.

У кінці квітня, за даними української розвідки, невизнане Придністров'я оголосило про військові збори й посилення армії.

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