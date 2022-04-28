Невизнане Придністров'я оголосило про військові збори й посилення армії, - українська розвідка

Про це повідомило ГУР МО в телеграмі.



"Невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" посилює свою армію. В листі "міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на «спеціальні збори». Зазначається, що мета зборів - "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу миротворчого контингенту "Придністровської Молдавської Республіки", а також забезпечення зайнятості працездатного населення республіки", - зазначили в розвідці.



Збори триватимуть 90 днів. Брати в них участь можуть чоловіки до 55 років. Їм гарантують "грошове й речове забезпечення, проживання та харчування". Тим, хто не працює, обіцяють платити від 2800 "рублів ПМР". Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація про примусовий характер призову.



"Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих ЛНР/ДНР напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - зауважили в ГУР Міноборони.



Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що невизнане Придністров‘я завжди було плацдармом, з якого можуть бути ризики для України.

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