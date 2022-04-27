Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.



"Втягування Придністров'я у війну означатиме кінець цього анклаву, і в Тирасполі це розуміють.Тому скоріше йдеться в цьому випадку про інформаційний тиск на Україну", – заявив радник Офісу президента.



Подоляк також додав, що найбільшу загрозу з точки зору ракетних ударів Придністров‘я становить для Вінницької та Одеської областей.

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