Втягування Придністров'я у війну означатиме його кінець, - Подоляк
Невизнане Придністров‘я завжди було плацдармом, з якого можуть бути певні ризики для України
Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Втягування Придністров'я у війну означатиме кінець цього анклаву, і в Тирасполі це розуміють.Тому скоріше йдеться в цьому випадку про інформаційний тиск на Україну", – заявив радник Офісу президента.
Подоляк також додав, що найбільшу загрозу з точки зору ракетних ударів Придністров‘я становить для Вінницької та Одеської областей.
- 24 квітня депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"
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- Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ
- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
- У так званій Придністровській Молдавській Республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону.
- Міністерство закордонних справ України засудило спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.
- Головне управління української розвідки заявило, що Росія готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" з жертвами серед мирного населення.
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