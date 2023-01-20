Про це заявив директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в етері Еспресо.

"Захід може підійти до перелому (у наданні Україні зброї, - ред.), але тільки виважує свої кроки, і поки що про це не йдеться", - наголосив він.

Валентин Бадрак зауважив, що в України є позитивні зрушення щодо отримання систем ППО, але поки що тільки Велика Британія, яка діє самостійно, планує надати нові танки Challenger. Він також нагадав, що Польща може передати танки без згоди Німеччини.

"Але вчора (19 січня, - ред.) було розчарування засіданням у Бундестазі та розглядом можливості надання нових танків. Навіть щодо старих Leopard 1, яких у Німеччині близько 200, нічого не вирішили", - зауважив директор Центру армії, конверсії та роззброєння.

Він зазначив, що ФРН апелює до рішення США щодо Abrams, а Штати надають пояснення щодо проблем з обслуговуванням техніки, пальним, водночас Польща цьогоріч отримає 116 нових танків, і це партія з 250 Abrams.

"Захід зробив певний крок уперед: ми будемо забезпечені легкою бронетехнікою дуже суттєво, системами ППО Pro - пристойно. Але забезпечення наступу поки що не відбувається", - підсумував Валентин Бадрак.

18 січня Європарламент закликав канцлера Німеччини Шольца без зволікань надати Україні танки Leopard 2. Чиновники наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав збільшити постачання зброї до України в "поворотний момент російської повномасштабної агресії".

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