Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
У вівторок, 19 грудня, народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив про виявлення прослушки у власному домі
Про це він написав у Telegram.
У зв’язку з цим Гончаренко звернувся до правоохоронців.
"Поліція відкрила кримінальне провадження через встановлення прослушки в мене вдома Таку відповідь мені надали в Національній поліції на мій депутатський запит", - йдеться у повідомленні нардепа.
Зазначається, що провадження відкрито за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Розпочато досудове розслідування.
- Нагадаємо, що днем раніше Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Генштабі підтвердили наявність прослушки.
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