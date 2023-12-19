Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження

Про це він написав у Telegram.

У зв’язку з цим Гончаренко звернувся до правоохоронців.

"Поліція відкрила кримінальне провадження через встановлення прослушки в мене вдома Таку відповідь мені надали в Національній поліції на мій депутатський запит", - йдеться у повідомленні нардепа.

Зазначається, що провадження відкрито за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Розпочато досудове розслідування.