У кабінеті Залужного виявили підслуховуючий пристрій, - ЗМІ

Про це пишуть "РБК-Україна" та "Бабель" із посиланням на власні джерела у військових колах.

Зазначається, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, який не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - сказали у джерелах.

Натомість "Бабель" зазначає, що Служба безпеки України наразі не спростовує та не підтверджує ці дані, але зазначає, що почала розслідування.

Крім цього, "Українська правда" зазначає, що пристрої для прослуховування знайшли також у співробітників Залужного.