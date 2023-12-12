В ISW розповіли навіщо РФ розганяє тему напруженості між керівництвом України
Російські урядовці продовжують спроби створити видимість наявності напруженості між українськими політичними та військовими лідерами
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
У звіті ISW йдеться, що директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін необґрунтовував тезу, що високопосадовці обговорюють заміну президента України Володимира Зеленського іншим високопоставленим українським військовим чи політичним чиновником.
На думку аналітиків ISW, такими заявами російські джерела намагаються дискредитувати українське керівництво та послабити підтримку України країнами Заходу.
- Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
- Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
- Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні.
- Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.
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