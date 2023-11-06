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Закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - NYT

6 листопада, 2023 понедiлок
12:22
Світ про Україну Залужний

Офіс президента Володимира Зеленського розкритикував українського головнокомандувача за публічну заяву про те, що війна зайшла в глухий кут, припустивши, що такі коментарі допоможуть російському вторгненню

Про це йдеться у статті NYT.

Як зазначили в NYT: "Це був разючий публічний докір, який сигналізував про розкол між військовим і цивільним керівництвом, що намітився в цей і без того складний для України час".

Виступаючи на національному телебаченні, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, "полегшує роботу агресору". Зеленський не погодився з характеристикою бойових дій, яку дав генерал.

Осуд Залужного пролунав наступного дня після того, як президентська адміністрація замінила одного з його заступників, керівника Сил спеціальних операцій, який заявив, що це рішення було для нього "сюрпризом".

Видання наголошує, що керівництво України стурбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, а не на війну з Росією. Американські офіційні особи натякають, що Україна винна в тому, що занадто широко розосередила свої сили; а Зеленський заявив, що його армія не отримала достатньої кількості озброєння для просування вперед.

"Розмови про напруженість у відносинах між президентом і головнокомандувачем Збройних сил щодо стратегії та кадрових призначень ходять у Києві вже більше року, але до цього часу не виливалися у публічні суперечки", - йдеться у статті.

Генерал Залужний не відразу прокоментував докір уряду і звільнення свого керівника Сил спеціальних операцій. У журналі "Економіст" він стверджував, що розвідка з дронів та інші технології унеможливили механізовані напади з обох сторін, а подальший прогрес є малоймовірним, і Україна не досягне "красивого прориву" у війні, не отримавши більш досконалого озброєння. Зеленський же під час зустрічі в суботу з Урсулою фон дер Ляєн у Києві заявив, що "є труднощі, є різні думки… ми не маємо права навіть думати про те, щоб здатися, бо яка альтернатива".

Залужний наголошував, що вихід з глухого кута вимагатиме технологічного прогресу для досягнення переваги в повітрі, підкреслюючи роль безпілотників наступного покоління і засобів радіоелектронної боротьби.

У свою чергу заступник в офісі президента Жовква заявив, що слова Залужного ризикують зашкодити військовим зусиллям України.

Зеленський звільнив одного з головних заступників генерала Залужного, командувача Сил спеціальних операцій України, генерала Віктора Хоренка, не надавши спочатку пояснень. А пізніше міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що він рекомендував звільнити Хоренка, але не буде пояснювати, чому, щоб це "не дало підстав ворогу послабити Україну".

"Таке рішення декого спантеличило, оскільки генерал Хоренко досяг низки успіхів у нанесенні ударів у тилу ворога, включаючи ураження кораблів та інфраструктури Чорноморського флоту Росії в Криму, а також цілей на території Росії. Далекобійні удари і диверсійні операції спецназу підбадьорили українців", - пише видання.

Американські офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його відставку і розповіли про тісні та ефективні робочі стосунки з ним, за словами американських військових чиновників.

У статті наголошується, що згідно з Конституцією України, президент має право призначати і звільняти керівника Сил спеціальних операцій, хоча ця посада безпосередньо підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил. Схоже, що звільнення підірвало авторитет генерала Залужного.

"Це велика помилка, і вона матиме наслідки", - сказала щодо звільнення Хоренка член парламентського комітету з питань оборони та розвідки Бобровська.

Колонка Залужного та реакція Зеленського

1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.

Також Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни на загрозливий для України етап. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО.

Президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації. За словами президента, Україна була в більш складній ситуації.

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зброя для України
Валерій Залужний
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