Нардеп Трубіцин вийшов з партії "Слуга народу" на час слідства у справі про хабарництво

Про це повідомила голова партії Олена Шуляк, передає речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук.



Очільниця політсили зазначила, що отримала заяву Трубіцина 22 лютого. У ній ішлося, що на час досудового слідства та винесення судового рішення, місцевий депутат припиняє членство у партії.



Шуляк зазначила, що згідно зі статутом "Слуги Народу", усі члени партії можуть у будь-який час припинити членство у політсилі, навіть не вказуючи причини.



Трубіцин пояснив, що вирішив тимчасово вийти з партії, щоб на "Слугу Народу" не здійснювали "медійні атаки". Нардеп запевнив, що проситиме поновити його у партії після того, як завершиться справа щодо хабаря. Депутат відкидає усі звинувачення.



Він заявив, що продовжить виконувати свої депутатські обов'язки в Київраді та працювати у фракції "слуг".



Нагадаємо, 9 лютого 2022 "слугу" Трубіцина з комісії Київради затримали на хабарі в 1,26 млн грн за дозвіл на роботу МАФів.

11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн.

14 лютого НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним.

18 лютого головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.