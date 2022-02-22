Нардеп Трубіцин вийшов з партії "Слуга народу" на час слідства у справі про хабарництво
Депутат Київради Владислав Трубіцин, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство
Про це повідомила голова партії Олена Шуляк, передає речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук.
Очільниця політсили зазначила, що отримала заяву Трубіцина 22 лютого. У ній ішлося, що на час досудового слідства та винесення судового рішення, місцевий депутат припиняє членство у партії.
Шуляк зазначила, що згідно зі статутом "Слуги Народу", усі члени партії можуть у будь-який час припинити членство у політсилі, навіть не вказуючи причини.
Трубіцин пояснив, що вирішив тимчасово вийти з партії, щоб на "Слугу Народу" не здійснювали "медійні атаки". Нардеп запевнив, що проситиме поновити його у партії після того, як завершиться справа щодо хабаря. Депутат відкидає усі звинувачення.
Він заявив, що продовжить виконувати свої депутатські обов'язки в Київраді та працювати у фракції "слуг".
- Нагадаємо, 9 лютого 2022 "слугу" Трубіцина з комісії Київради затримали на хабарі в 1,26 млн грн за дозвіл на роботу МАФів.
- 11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн.
- 14 лютого НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним.
- 18 лютого головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.
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