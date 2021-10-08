Нардеп від ОПЗЖ Кузьмін заявив, що Медведчуку готують нову підозру

Про це він написав у Telegram.

"За новою підозрою Медведчуку та черговою спробою його заарештувати влада намагається заховати корупційний скандал із офшорами Зеленського. ДБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи про державну зраду та порушення правил ведення війни, а Генпрокуратури вломилися до ДБР і незаконно намагалися пред'явити Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні тероризму", - написав Кузьмін.

За словами нардепа, спробою заарештувати Медведчука "влада намагається відвернути увагу від офшорного скандалу із Зеленським".

"Адвокати Медведчука сьогодні не дозволили прокурорам порушити закон і вручити йому нову підозру. Прокурори обмежилися лише врученням повістки про виклик на понеділок. Тепер уже очевидно, що в понеділок Медведчуку вручать таки нову підозру і вимагатимуть у суді його арешту або внесення застави в мільярди гривень", - заявив Кузьмін.