Нардеп від ОПЗЖ Кузьмін заявив, що Медведчуку готують нову підозру
Народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що лідера партії Віктора Медведчука викликають до Офісу генпрокурора для вручення нової підозри
Про це він написав у Telegram.
"За новою підозрою Медведчуку та черговою спробою його заарештувати влада намагається заховати корупційний скандал із офшорами Зеленського. ДБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи про державну зраду та порушення правил ведення війни, а Генпрокуратури вломилися до ДБР і незаконно намагалися пред'явити Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні тероризму", - написав Кузьмін.
За словами нардепа, спробою заарештувати Медведчука "влада намагається відвернути увагу від офшорного скандалу із Зеленським".
"Адвокати Медведчука сьогодні не дозволили прокурорам порушити закон і вручити йому нову підозру. Прокурори обмежилися лише врученням повістки про виклик на понеділок. Тепер уже очевидно, що в понеділок Медведчуку вручать таки нову підозру і вимагатимуть у суді його арешту або внесення застави в мільярди гривень", - заявив Кузьмін.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 9 липня Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату, якого підозрюють у державній зраді, Віктору Медведчуку.
- Нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, залишили під цілодобовим домашнім арештом до 31 жовтня.
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