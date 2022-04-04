Нардеп від "Слуги Народу" Холодов виїхав за кордон, у партії підтвердили, - УП

Видання зазначає, що отримало ці дані від джерел серед правоохоронців.



Відповідно до джерел видання, Холодов 31 березня о 14:15 виїхав на автомобілі Mercedes до Румунії через прикордонний пункт "Порубне" разом із дружиною Катериною Шаховською та 65-річним Володимиром Шаховським.



Інформацію про від'їзд Холодова "Українській Правді" підтвердила у коментарі речниця парламентської фракції "Слуги Народу" Юлія Палійчук. При цьому Палійчук пояснила від'їзд Холодова "офіційною гуманітарною місією, подробиці якої не можна розголошувати".



"Народний депутат Андрій Холодов отримав офіційний дозвіл перетнути державний кордон України для виконання гуманітарної місії. На ваш запит я отримала можливість ознайомитися з документом, у якому зазначена дозволена дата проїзду й повернення на територію України, а також пункт пропуску, через який буде здійснено проїзд. Андрій Холодов офіційно виконує гуманітарну місію, подробиці якої не можуть бути розголошені. Згідно з офіційним документом, 4 квітня він буде на території України з гуманітарним вантажем. Цю інформацію він підтвердив мені в телефонній розмові", - сказала Палійчук.



Водночас видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що 24 лютого з України вивезли сина нардепа Холодова: 25-річний Філіп Холодов близько 5:52 ранку як пасажир авто Volkswagen виїхав до Польщі через пункт пропуску "Грушів" на Львівщині. 39-річний водій Volkswagen Тарас Шутяк повернувся до України через той самий пункт пропуску за 2 години.



Щодо цієї інформації Палійчук сказала, що не може коментувати особисте життя членів родин нардепів, проте додала, що, за її даними, Філіп Холодов уже перебував за кордоном до 24 лютого.

Раніше, у 2019 році, журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" з'ясували, що Андрій Холодов не мав права балотуватися у народні депутати, оскільки перебував закордоном понад 200 днів, що є порушенням виборчого законодавства.

У 2020 році на початку пандемії COVID-19 нардеп Холодов вилетів на Кіпр перед запровадженням заборони на перетин державного кордону. Свій вояж до Кіпру Холодов пояснив лікуванням сина, а неповернення - самоізоляцією.