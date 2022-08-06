Нардеп ВР пропонує визнати незалежність Косово

Депутат повідомив у телеграм, що він вже подав у Верховну Раду відповідний проєкт постанови.

"Ще у 2010 році Міжнародний суд ООН визнав, що декларація про державний суверенітет Косово не суперечить нормам міжнародного права, не порушує ніяких резолюцій та міжнародних актів. Недарма 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією. Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки. Одразу відкидаю різного роду маніпуляції – ситуація між Україною та пседовреспубліками "Л/ДНР" - це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії. Це момент, коли Косово дійсно має право на незалежність", - написав Гончаренко.

Він додав, що сподівається на колег у Раді, які його підтримають та постанова буде розглянута якомога скоріше.

Нагадаємо, нардеп Микола Княжицький теж притримується думки, що Україна має визнати Косово. Натомість експосол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко вважає, що Україна має визнати Косово лише після Сербії, бо визнання додасть аргументів РФ щодо питання статусу Криму

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