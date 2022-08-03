Україна має визнати Косово після Сербії, бо Росія може розіграти карту Криму, - експосол в балканських країнах
Україна має визнати Косово після Сербії. бо визнання додасть аргументів РФ щодо питання статусу Криму
Про це в ефірі Еспресо сказав експосол України в Хорватії і Боснії та Герцоговині Олександр Левченко.
"Не треба нам повертатися до питання незалежності Косова. Ми ще до анексії розуміли, що Росія буде розігравати Кримську карту, а після 2014 року тим паче. Якщо ми визнаємо Косово, то у росіян відкривається хороший козир, що якщо ви визнали державність колишньої автономії, то й Крим визнайте", - зазначив він.
За словами Левченка, це козир для Росії в розмовах і донесенні своєї точки зору до міжнародної спільноти.
"В нас і так по Криму дуже складна ситуація, а й ще погіршувати визнанням Косова - це абсолютно зіграти на руку Москві. Іде процес переговорів в Брюсселі щодо Сербія визнала Косово. Це одна з вимог набуття членства в ЄС. Коли Сербія визнає, тоді це зробить і Україна. Ми не одні не визнаємо Косова - тут і Словаччина та Румунія, у яких проблеми з угорською меншиною, тут і Іспанія, у яких проблема з басками, тут і Кіпр, де греко-турецька проблема. У нас ситуація така, що ми змушені дотримуватися такого принципу", - підсумував експосол.
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