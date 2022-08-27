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Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ

27 серпня, 2022 субота
16:19
Суспільство Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин, народний депутат і перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради, повідомив журналістам схему, за допомогою якої представники партії "Слуга Народу" планують зірвати конкурс з обрання директора Національного антикорупційного бюро

Про це він заявив в інтерв’ю "НВ". 

Зазначається, що народний депутат від фракції "Слуга Народу" Андрій Клочко зареєстрував законопроєкт, який може стати на заваді проведенню конкурсу з обрання директора НАБУ і дозволить "взяти на гачок керівників всіх антикорупційних органів". У пояснювальній записці він аргументує нововведення тим, що антикорупційні органи "не демонструють ефективності".

При цьому сам нардеп Клочко є фігурантом розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП): провадження відкрили після журналістського розслідування, яке виявило, що за два роки депутатства Клочка його рідні придбали колекцію нерухомості, а 70-річна мати придбала дорогий електрокар Tesla.

За словами Юрчишина, після того, як у липні було призначено керівника САП, Денис Шмигаль, глава уряду, дав доручення організувати перше засідання комісії з відбору директора НАБУ.

"Ось уже кілька тижнів чомусь ця комісія не засідає. Це, звісно, викликало питання, бо і президент, і всі представники влади обіцяли українському суспільству, що як тільки оберемо керівника САП - почнемо конкурс на директора НАБУ. Але стало зрозуміло, що чергова незалежна комісія, де міжнародні експерти мають вирішальний голос, є неприйнятним явищем для керівництва нашої держави, і тому завчасно створюються умови, які дадуть можливість заблокувати проведення конкурсу або його переоголосити й розпочати процедуру з самого початку, тобто створювати комісію по-новому", - зазначив нардеп.

"Депутат Клочко - повністю людина Офісу президента. Відомий тим, що його родичі мають дивне майно - він записав дуже багато на свою маму і не пояснює, звідки воно взялось. Це він зареєстрував законопроєкт, який змінює вимоги щодо кандидата на посаду директора НАБУ. Зміна сама по собі не є логічною, але що створюється таким чином? Таким чином створюється прецедент, підстави для перезапуску конкурсу - тобто можна перезапустити комісію, знову довге погодження, знову процедура. І що найголовніше - вноситься додаткова підстава для звільнення керівника НАБУ - за умови, якщо по ньому з’являється адміністративне рішення щодо залучення до корупції", - заявив заступник голови антикорупційного комітету ВР.

Він нагадав, що свого часу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у такий спосіб намагався "збити" колишнього слідчого прокуратури Артема Ситника, сфальсифікувавши через нашу недосконалу судову систему його внесення в реєстр корупціонерів. Юрчишин вважає, що закладається "аналогічна міна і під наступного директора".

"Зараз вже є вимога, що людина, яка має рішення щодо адмінпорушення у сфері корупції, не може претендувати на керівника Бюро. Це цілком логічно. Але сфальсифікувати таке рішення в процесі діяльності директора НАБУ достатньо легко, ми вже мали прецедент. Створити таким чином можливість зняття нового директора - це мета Офісу президента. Тому маємо ті самі граблі", - сказав Юрчишин.

На думку нардепа, Клочко - не та людина, яка із власної ініціативи реєструватиме подібний законопроєкт: "Щось мотивоване якимись "донорами" - цілком реалістично. Але в цьому випадку — це дуже чуттєва справа, дуже чуттєвий напрямок. Зрозуміло, що не реєструється цей законопроєкт якимось більш публічним чи авторитетним "слугою народу", бо за це можна публічно вигребти. Тому знайдено таку людину, щоб закласти міну під конкурс на посаду директора НАБУ", - зауважив Юрчишин.

Він наголосив, що "у цього законопроєкту один автор", бо якщо у президента Володимира Зеленського є мета оперативно провести незалежний конкурс - він може просто звернутись до Клочка і запропонувати відкликати законопроєкт ще до розгляду комітетом: "Офіс президента з благословення перших осіб, тобто (керівника ОП Андрія) Єрмака і Зеленського, вкотре намагається підірвати незалежність антикорупційної інфраструктури", - пояснив нардеп.

У пояснювальній записці до цього проєкту Клочко аргументує необхідність впровадження змін, які він пропонує, тим, що система антикорупційних органів нібито неефективна: "І це каже людина, по якій кримінальна справа в активній фазі. Зовсім неефективна, він прямо на собі відчув! Це абсурд. І знову ж таки, це не Клочко писав, зрозуміло ж", - ствердив Юрчишин.

“Якщо називати речі своїми іменами, вони не змогли поставити контрольовану людину на Антикорупційну прокуратуру, тому хочуть спробувати зробити це з НАБУ, щоб хоча б один з антикорупційних органів був їм підконтрольний, і це фактично знову робить недієздатною всю систему”, - вважає заступник голови антикорупційного комітету ВР.

Також за його словами, найближчим часом буде реакція західних партнерів, бо “це дуже чутлива тема”: “І головна причина, чому все це було закинуто через одіозного депутата — бо завжди в кінцевому варіанті можна вдати, що я не я і хата не моя. Тобто сказати, що це власна ініціатива депутатів, бла-бла-бла - і грати цією картою: що ж ми можемо зробити, у нас парламент незалежний орган”, - сказав Юрчишин.

“Я знаю, що неофіційна реакція і комунікація з боку наших міжнародних партнерів вже є. Наразі це запит — що це за ініціатива, звідки вона взялась і чому. Але якщо не буде відкликано даний законопроєкт, то будуть і офіційні реакції”, - резюмував нардеп.

  • 28 липня очільником САП призначено детектива НАБУ Клименка, який виграв конкурс на посаду.
  • 18 серпня голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко обговорили подальшу боротьбу з корупцією в Україні.

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Україна
Верховна Рада
Ярослав Юрчишин
НАБУ
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