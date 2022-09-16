Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Упродовж 2019 - 2022 років нардеп отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронців і розвідників РФ за підривну діяльність проти України. Він намагався дискредитувати імідж України на міжнародній арені, погіршити її дипломатичних відносини зі США й ускладнити вступ до Євросоюзу та НАТО.

Оскільки Андрій Деркач переховується від слідства, йому оголосили заочну підозру в держзраді та незаконносу збагаченні (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України) й оголосили депутата в розшук.

Зараз триває розслідування, НАБУ та САП з'ясовують інші обставини скоєння злочину.

19 жовтня 2020 року facebook заблокував акаунт народного депутата Андрія Деркача через втручання в американські вибори.

7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.

18 березня 2021 року ФБР оголосило в розшук росіянина, якого разом із українським нардепом Деркачем підозрюють у спробі вплинути на вибори у США.

28 травня 2021 року ЗМІ написали, що слідство у США детально вивчить поїздку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані до України, де той зустрічався з підсанкційним нардепом Деркачем.

24 червня 2022 року СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

24 червня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що докази у справі агентурної мережі ГУР РФ, яку організував народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою нових санкцій проти РФ.

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