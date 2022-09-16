Нардепа Деркача викрили на держзраді й оголосили в розшук
НАБУ розшукує нардепа-зрадника Андрія Деркача, який співпрацював з РФ, прагнув погіршити відносини України зі США, ускладнити її вступ до ЄС і НАТО
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Упродовж 2019 - 2022 років нардеп отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронців і розвідників РФ за підривну діяльність проти України. Він намагався дискредитувати імідж України на міжнародній арені, погіршити її дипломатичних відносини зі США й ускладнити вступ до Євросоюзу та НАТО.
Оскільки Андрій Деркач переховується від слідства, йому оголосили заочну підозру в держзраді та незаконносу збагаченні (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України) й оголосили депутата в розшук.
Зараз триває розслідування, НАБУ та САП з'ясовують інші обставини скоєння злочину.
- 19 жовтня 2020 року facebook заблокував акаунт народного депутата Андрія Деркача через втручання в американські вибори.
- 7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.
- 18 березня 2021 року ФБР оголосило в розшук росіянина, якого разом із українським нардепом Деркачем підозрюють у спробі вплинути на вибори у США.
- 28 травня 2021 року ЗМІ написали, що слідство у США детально вивчить поїздку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані до України, де той зустрічався з підсанкційним нардепом Деркачем.
- 24 червня 2022 року СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
- 24 червня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що докази у справі агентурної мережі ГУР РФ, яку організував народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою нових санкцій проти РФ.
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