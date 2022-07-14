Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.

"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", – написав він.

Він додав, що ТСК має підготувати оптимальну модель парламентського контролю стосовно використання зброї.

Єрмак підкреслив безуспішність російських спроб розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України, тоді як питання зброї для нашої держави – пріоритет. При цьому саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків.

"Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь.

Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі. Саме тому проросійські наративи будуть розбиті. Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників. Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану", – зазначив Єрмак.

Вся отримана від міжнародних партнерів зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим, додав він.

Нагадаємо, серед фейків російської пропаганди за 14 липня – обман про те, що Україна продає західну брою.