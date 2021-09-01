Нардепи готують правки до проєкту великого Державного герба, - Корнієнко
Проєкт великого Державного Герба може змінитись під час розгляду законопроєкту у другому читанні
Про це розповів в інтерв'ю НВ голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко
"Комітет рекомендував голосувати в цілому. І я був прихильником цього. Але зараз бачу, що ми відкрили можливість внести ті зміни, які більше за все зараз хвилюють суспільство. Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуємо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева", - сказав Корнієнко.
За його словами, депутати готують правки до законопроєкту.
"Там своєрідна система подачі правок - до текстового опису треба додавати ескіз. Будемо це все на комітеті розглядати", - додав він.
- Нагадаємо, 24 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України
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