Нардепи готують правки до проєкту великого Державного герба, - Корнієнко

Про це розповів в інтерв'ю НВ голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко



"Комітет рекомендував голосувати в цілому. І я був прихильником цього. Але зараз бачу, що ми відкрили можливість внести ті зміни, які більше за все зараз хвилюють суспільство. Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуємо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева", - сказав Корнієнко.

За його словами, депутати готують правки до законопроєкту.

"Там своєрідна система подачі правок - до текстового опису треба додавати ескіз. Будемо це все на комітеті розглядати", - додав він.

Нагадаємо, 24 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України