Нардепи ініціювали створення ТСК з розслідування корупції, яка призвела до бюджетних втрат

Відповідний проєкт постанови №6340 зареєстровали у Верховній Раді у понеділок, 22 листопада, йдеться на сайті парламенту.



Згідно з проєктом, ТСК має розслідувати факти, що призвели до втрат прибуткової частини українського держбюджету.



Авторами проєкту виступають - нардепи з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".



Тексту проєкту постанови на сайті поки не оприлюднили.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна рада прийняла у першому читанні проєкт державного бюджету на наступний рік.