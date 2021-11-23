Нардепи ініціювали створення ТСК з розслідування корупції, яка призвела до бюджетних втрат
Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету
Відповідний проєкт постанови №6340 зареєстровали у Верховній Раді у понеділок, 22 листопада, йдеться на сайті парламенту.
Згідно з проєктом, ТСК має розслідувати факти, що призвели до втрат прибуткової частини українського держбюджету.
Авторами проєкту виступають - нардепи з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".
Тексту проєкту постанови на сайті поки не оприлюднили.
- Нагадаємо, 2 листопада Верховна рада прийняла у першому читанні проєкт державного бюджету на наступний рік.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 27.03
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе