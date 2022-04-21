Нардепи колишньої фракції ОПЗЖ створили у Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир"

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.



У Раді створили депутатську групу "Платформа за життя та мир", до якої увійшли більшість депутатів, які складали розпущену фракцію ОПЗЖ. Зокрема, до складу групи ввійшли:

Олег Волошин

Юрій Загородній

Володимир Кальцев

Олександр Колтунович

Сергій Льовочкін

Юлія Льовочкіна

Михайло Макаренко

Суто Мамаян

Михайло Папієв

Олександр Пузанов

Григорій Суркіс

Нестор Шуфрич

Віталій Борт

Сергій Дунаєв

Юлій Іоффе

Олександр Качний

Сергій Ларін

Григорій Мамка

Василь Німченко

Олександр Пономарьов

Микола Скорик

Віктор Чорний

Юрій Солод

Наталія Королевська

Зауважимо, що фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді України 14 квітня.

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"З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир", – зауважує Гончаренко.