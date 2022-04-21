Нардепи колишньої фракції ОПЗЖ створили у Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир"
У четвер, 21 квітня, у Раді створили депутатську групу "Платформа за життя та мир". Її головою став ексглава фракції ОПЗЖ Юрій Бойко
Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
У Раді створили депутатську групу "Платформа за життя та мир", до якої увійшли більшість депутатів, які складали розпущену фракцію ОПЗЖ. Зокрема, до складу групи ввійшли:
- Олег Волошин
- Юрій Загородній
- Володимир Кальцев
- Олександр Колтунович
- Сергій Льовочкін
- Юлія Льовочкіна
- Михайло Макаренко
- Суто Мамаян
- Михайло Папієв
- Олександр Пузанов
- Григорій Суркіс
- Нестор Шуфрич
- Віталій Борт
- Сергій Дунаєв
- Юлій Іоффе
- Олександр Качний
- Сергій Ларін
- Григорій Мамка
- Василь Німченко
- Олександр Пономарьов
- Микола Скорик
- Віктор Чорний
- Юрій Солод
- Наталія Королевська
- Зауважимо, що фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді України 14 квітня.
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