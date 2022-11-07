Нардепи пропонують повернути Новоград-Волинському історичну назву

Про це йдеться в постанові 8179 від 07.11.2022.

Народні депутати Андрій Клочко, Віталій Безгін від Слуги Народу та безпартійний Ігор Гузь зареєстрували постанову про повернення Новоград-Волинському історичної назви.

Місто пропонують перейменувати на Звягель. Тако само планується перейменувати й Новоград-Волинський район.

З такою пропозицією до Верховної Ради України звернулася Житомирська обласна рада.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання про перейменування.

Довідково. Звягель – назва, яку мало місто з XV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

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