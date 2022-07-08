Нардепка Савчук закликала повернути Еспресо у цифрове мовлення: медіа повинні бути доступними, а глядач обиратиме, що дивитися
Народна депутатка України Оксана Савчук закликала повернути телеканал "Еспресо" у цифрове мовлення, адже медіа повинні бути доступними, а глядач сам обиратиме, що йому дивитися
Політикиня зробила це в етері Еспресо.
"Я підтримую те, що телеканали "Еспресо" і "Прямий" треба повернути в цифрове телебачення, адже це канали патріотичного спрямування, які такими завжди були й залишаються. Вони мають свого глядача й зараз цей глядач є обділеним. Медіа повинні бути доступними й саме глядач обиратиме ті, які йому дивитися", - зазначила Савчук.
Народна депутатка додала, що минув час необхідності єдиного марафону, а тепер треба думати про інші формати.
"Ми розуміємо, що був період, коли необхідно було створити єдиний національний марафон, але сьогодні ми бачимо, що нам потрібно думати про інші формати. Треба дозволяти робити різні програми з нашими героями та тією інформацією, яку хочуть почути люди", - зауважила Оксана Савчук.
- Електронна петиція до президента про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів.
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