Нардепку Шуляк можуть обрати головою партії "Слуга Народу", - ЗМІ
Головою партії "Слуга Народу" замість Олександра Корнієнка можуть обрати народну депутатку Олену Шуляк
Шуляк може стати головою партії "Слуга Народу".
Джерела LB.ua повідомляють, що такий вибір керівника, щоб політичним опонентам "було незручно з нею воювати на ефірах", а також необхідність оновити команду.
Інше джерело в керівництві партії пояснило вибір кандидатури Шуляк так: "активна, досвідчена менеджерка, може керувати та медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфа", який у Корнієнка накопичився за три роки".
Джерело НВ зазначило: "Серед причин призначення Шуляк — це її особисте бажання до кар'єрного зростання, а також протекція глави Офісу президента Андрія Єрмака".
- Нагадаємо, Олександр Корнієнко заявив, що складе повноваження голови політичної партії "Слуга Народу".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.97Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе