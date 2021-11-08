Нардепку Шуляк можуть обрати головою партії "Слуга Народу", - ЗМІ

Про це передає LB.ua і НВ.

Шуляк може стати головою партії "Слуга Народу".

Джерела LB.ua повідомляють, що такий вибір керівника, щоб політичним опонентам "було незручно з нею воювати на ефірах", а також необхідність оновити команду.

Інше джерело в керівництві партії пояснило вибір кандидатури Шуляк так: "активна, досвідчена менеджерка, може керувати та медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфа", який у Корнієнка накопичився за три роки".

Джерело НВ зазначило: "Серед причин призначення Шуляк — це її особисте бажання до кар'єрного зростання, а також протекція глави Офісу президента Андрія Єрмака".

Нагадаємо, Олександр Корнієнко заявив, що складе повноваження голови політичної партії "Слуга Народу".

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