Нардепку-"слугу" Буймістер можуть виключити з фракції 7 жовтня, - Кравчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила: "Сьогодні на засіданні фракції або, можливо, пізніше в порядку денному стоїть, про що заявляв Олександр Корнієнко, питання про виключення Людмили Буймістер".

Буймістер прийшла на сьогоднішнє засідання парламенту у футболці з зображенням червоної кнопки і написом "Голосую по закону". Буймістер гововрила, що голосуватиме проти відставки Дмитра Разумкова з посади спікера ВР.

Також вона натиснула червону кнопку і за закон про деолігархізацію.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, слід виключити з фракції.

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