Про це інформує в фейсбуці волонтер і шоумен Сергій Притула.

За зібрані понад 600 млн гривень на "народний байрактар" придбали доступ до супутника та бази даних знімків компанії ICEYE.

"Ми обіцяли вам розпорядитись цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік", - сказав Притула.

Завдяки цьому супутнику українська армія максимально швидко отримуватиме знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій: "Бавовни буде багато".