Народного депутата підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Житомирщині. Загинула 18-річна дівчина
У п'ятницю, 3 листопада, народний депутат України збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ-Чоп у Житомирській області
Про це пише поліція Житомирської області.
Зазначається, що ДТП сталася близько 09:45 у селищі Березівці Житомирського району.
"Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода", - повідомляють правоохоронці.
Зазначається, що унаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина на місці події.
За попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Натомість видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела пише, що підозрюваним є народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події.
- У селі Голинь, що на Івано-Франківщині, 37-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом, спричинив смертельну ДТП.
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