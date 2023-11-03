Народного депутата підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Житомирщині. Загинула 18-річна дівчина

Про це пише поліція Житомирської області.

Зазначається, що ДТП сталася близько 09:45 у селищі Березівці Житомирського району.

"Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода", - повідомляють правоохоронці.

Зазначається, що унаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина на місці події.

За попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Натомість видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела пише, що підозрюваним є народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події.