Спалення примірника Корану є абсолютно диким та варварським. Расмус Палудан, політик крайніх правих поглядів, расист за своїми переконаннями, користується випадком, аби привернути увагу публіки до себе та своєї політичної сили. Так, він використовує напружені відносини між Туреччиною та Швецією та розраховує на відповідний рівень підтримки у суспільстві. Тобто це такий собі хайп зі стовідсотковим попаданням у потрібну авдиторію. Причому як безпосередньо у своєму регіоні, де чимало тих, хто незадоволений видимістю ісламу, так і в ісламських країнах, серед радикальних ісламістів, для яких цей акт є підтвердженням правильності їхнього джихаду. Кращий метод у цій ситуації це ігнорування, але така поведінка малоймовірна, враховуючи чутливість теми.

Чому тоді цей акт вандалізму не заборонили? Припускаю, що представники силових структур Швеції не побачили у цих діях загрозу національній безпеці, а зустрічного позову, який через суд міг би заборонити цю акцію, чомусь не було. Тим більш, що він таке вже проробляв раніше і все обходилося малою кров’ю.

Підхід, який продемонструвала шведська поліція, був спрямований як раз на мінімізацію негативного впливу. Поясню. Ви маєте якусь кількість прихильників і розраховуєте на їхню мобілізацію. У такому випадку немає нічого кращого за заборону

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Також як версію можу розглянути варіант, що підхід, який продемонструвала шведська поліція, був спрямований як раз на мінімізацію негативного впливу. Поясню. Ви маєте якусь кількість прихильників і розраховуєте на їхню мобілізацію. У такому випадку немає нічого кращого за заборону. Тоді, припускаю, ви отримаєте не одне спалення, а десятки, і ще більший розголос.

Серед вигодоотримувачів чітко простежується Московія, для якої остаточний розлад між Туреччиною та Швецією більш ніж потрібний

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Окремо постає питання, кому це вигідно? І тут серед вигодоотримувачів чітко простежується Московія, для якої остаточний розлад між Туреччиною та Швецією більш ніж потрібний. Не буду розвивати цю тему, тут логіка абсолютно прозора. Цим випадком успішно скористалися та антизахідні сили в самій Туреччині, черговий раз отримавши "докази" підступності Заходу.

Отже, у будь-якому випадку ця ситуація, звісно неприємна і ще раз доводить, як політичними розбіжностями між Туреччиною та Швецією успішно користуються різноманітні брудні політикани, отримуючи на хайпі політичні дивіденди.