Про це повідомляє SVT.

Як відомо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини все ж відбулася антитурецька акція, на якій скандальний данський активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

"Свобода висловлення поглядів - це фундаментальна складова демократії, але те, що законно - не завжди прийнятно. Палити книгу, яка для багатьох є священною - це жест великої неповаги. Хочу висловити співчуття усім мусульманам, яких образило те, що сталося", - прокоментував Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбдуться акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Зазначалося, що під час протестів збиралися спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції..

Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі.

22 січня стало відомо, що Туреччина вимагає від Швеції дотримання Тристороннього меморандуму щодо вступу країн в НАТО, зокрема про боротьбу з тероризмом, це сталося після спалення Корану в межах акції протесту в Стокгольмі.

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