"Палити книгу, яка для багатьох є священною - це жест великої неповаги": прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив спалення Корану на антитурецькій демонстрації у Стокгольмі 21 січня та вибачився перед мусульманами, яких образив цей вчинок
Про це повідомляє SVT.
Як відомо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини все ж відбулася антитурецька акція, на якій скандальний данський активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.
"Свобода висловлення поглядів - це фундаментальна складова демократії, але те, що законно - не завжди прийнятно. Палити книгу, яка для багатьох є священною - це жест великої неповаги. Хочу висловити співчуття усім мусульманам, яких образило те, що сталося", - прокоментував Ульф Крістерссон.
- Нагадаємо, 21 січня у Швеції в Стокгольмі відбдуться акції протесту, які можуть ускладнити зусилля країни переконати Туреччину схвалити вступ в НАТО. Зазначалося, що під час протестів збиралися спалити Коран. На тлі цього до Туреччини викликали посла Швеції..
- Візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, як влада Швеції дала дозвіл на проведення антитурецьких протестів у Стокгольмі.
- 22 січня стало відомо, що Туреччина вимагає від Швеції дотримання Тристороннього меморандуму щодо вступу країн в НАТО, зокрема про боротьбу з тероризмом, це сталося після спалення Корану в межах акції протесту в Стокгольмі.
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