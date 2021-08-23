Нас боялися більше, коли з нами був Мессі, - тренер "Барселони"
Головний тренер іспанської "Барселони" Рональд Куман заявив, що його команду боялись більше, коли в нього був Ліонель Мессі
Про це повідомляє Goal.
За словами Кумана, "Барселона" втратила найкращого гравця світу.
"Я не люблю повторювати одне й те саме. Але ми говоримо про найкращого футболіста у світі. Наші суперники боялися більше, коли у нас був Мессі. Якщо ви пасуєте на Мессі, як правило, він не втрачає м'яч. Ви можете сказати, що Мессі тут більше немає. Ми це знаємо і не можемо змінити", – розповів Рональд Куман.
Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.
Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".
34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.
- 16 серпня головний тренер "Барселони" Рональд Куман сказав, що тепер іспанський колектив гратиме більш командно, ніж з Ліонелем Мессі у складі.
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