Нас все більше, а їх усе менше. Запускаємо бізнес, готуємось до посівної, - Кім висловився про ситуацію на Миколаївщині
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім запевнив, що в області готуються до посівної, але відзначив, що у селах ситуація гірша ніж у містах
Про це Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Кіма, на Миколаївщині створили штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури.
"Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20. Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх усе менше. Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної", - написав Віталій Кім.
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