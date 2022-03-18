Нас все більше, а їх усе менше. Запускаємо бізнес, готуємось до посівної, - Кім висловився про ситуацію на Миколаївщині

Про це Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі.



За словами Кіма, на Миколаївщині створили штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури.



"Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20. Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх усе менше. Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної", - написав Віталій Кім.



17 березня на Миколаївщині під час зачистки населеного пункту від окупантів українські прикордонники й морпіхи захопили вантажівку з боєприпасами та стрілецькою зброєю. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb