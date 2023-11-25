NASA отримало лазерне повідомлення з відстані 10 мільйонів миль

Про це повідомляє CNN.

Наразі комічний апарат "Психея", запущений в середині жовтня, прямує до того, щоб уперше в історії людства зафіксувати металевий астероїд, що знаходиться між орбітами Марса і Юпітера. Наступні шість років він пролетить близько 3,6 мільярда кілометрів, щоб дістатися до свого тезки, розташованого в зовнішній частині головного астероїдного поясу.

Разом з ним у дорозі буде демонструватися технологія оптичного зв'язку далекого космосу (DSOC), яка виконуватиме власну місію протягом перших двох років подорожі.

Демонстрація технології була розроблена як найвіддаленіший експеримент космічного агентства США з високошвидкісного лазерного зв'язку, що тестує відправлення і отримання даних на Землю і з Землі за допомогою невидимого лазера ближнього інфрачервоного діапазону.

Лазер може передавати дані зі швидкістю, що в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях. У разі повного успіху протягом наступних кількох років цей експеримент може стати майбутньою основою технології, яка буде використовуватися для зв'язку з людьми, що досліджують Марс.

Нещодавно DSOC досягнув того, що інженери назвали "першим світлом", успішно відправивши та отримавши свої перші дані.

Під час експерименту вперше було відправлено лазерний промінь із закодованими даними далеко за межі Місяця. Тестові дані були відправлені з відстані майже 16 мільйонів кілометрів і досягли телескопа Хейла в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, штат Каліфорнія.

Відстань між DSOC і Хейлом була приблизно в 40 разів більшою, ніж відстань Місяця від Землі.

"Досягнення першого світла є однією з багатьох важливих віх DSOC в найближчі місяці, що прокладає шлях до вищих швидкостей передачі даних, здатних передавати наукову інформацію, зображення високої чіткості та потокове відео на підтримку наступного гігантського стрибка людства - відправки людей на Марс", - зазначила Труді Кортес, директор з демонстрації технологій в Управлінні космічних місій NASA.