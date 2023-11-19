Інженер з України очолив Марсіанську дослідницьку станцію США
Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан-Рафаель у штаті Юта, США
Про це повідомляє Голос Америки.
Зазначається, що Марсіанська пустельна дослідницька станція від початку нульових розташована в штаті Юта, в пустелі Сан-Рафаель, де проводять геологічні та соціальні дослідження, що симулюють можливе життя астронавтів на поверхні Червоної планети.
"Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. І ця марсіанська станція класифікується як геологічний аналог, тому що геологія навколишньої пустелі, вона близька до геології Марса наскільки це можливо", - заявив Сергій Якимов.
Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. Вони живуть у спеціальних модулях. Харчуються овочами та фруктами з "марсіанської" теплиці. Назовні виходять лише у скафандрах.
За словами Якимова, найважче в ізоляції впоратися з нудьгою. За 20 років було проведено багато досліджень із взаємодії людей у таких умовах.
"Найновіші результати досліджень, які були проведені групою з Європи, встановили, що найкращий екіпаж, який полетить на Марс, має складатися повністю з жінок", - зазначив він.
Подібні дослідження вказують на те, що жінки порівняно з чоловіками споживають менше ресурсу – повітря, води та їжі, яких обмаль у космосі.
"Я все життя йду до цієї мрії. Але треба робити якісь кроки. Можна звичайно просто сидіти на дивані та казати, що я хочу стати астронавтом. Проживаючи в Америці вже декілька років, я працював інженером у маленькій компанії, але працювати там у сфері польотів людини в космос я все ще не міг. І тут була така можливість долучитися до цієї справи на станції", – розповів Якимов.
Марсіанська пустельна дослідницька станція створена громадською організацією – "Марсіанським товариством", яке фінансується різними донорами. Серед них мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск.
Якимов впевнений: хоч політ на Марс наразі далека перспектива, дослідження, які проводять на марсіанській станції можуть поки стати корисними й на Землі.
Наступним етапом у своїй кар'єрі Сергій бачить роботу в НАСА у Космічний центр в Г'юстоні, який, зокрема, займається підготовкою астронавтів, але для цього спершу потрібно отримати громадянство США.
- 1 листопада астронавтки NASA вчетверте здійснили вихід у відкритий космос повністю жіночим колективом.
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