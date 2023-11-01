Астронавтки NASA вчетверте здійснили вихід у відкритий космос повністю жіночим колективом

Про це інформує Space.

Лорал О’Хара та Джасмін Могбелі вийшли з Міжнародної космічної станції (МКС) у середу о 08:05 за східним часом США на космічну прогулянку, яка триватиме близько семи годин.

"О’Хара та Могбелі знімуть електронний блок під назвою Радіочастотна група, який був частиною системи комунікаційної антени. Вони також замінять одну з 12 підшипникових зборок на портовому сонячному альфа-обертовому суглобі станції. Підшипники дозволяють сонячним батареям станції слідкувати за сонцем", - написали представники NASA.

Екскурсія дуету була спочатку запланована на 20 жовтня, але її відклали після того, як 9 жовтня було виявлено витік аміачної речовини на резервному радіаторі на російському модулі "Наука".

До цього було лише три жіночих виходи у космос, всі вони були зроблені одними й тими ж двома людьми - астронавтками NASA Крістіною Кох та Джессикою Мейр, які здійснили екскурсії у 2019 та 2020 роках.

"Вихід у космос жінок не буде останнім, оскільки ми продовжуємо жити та працювати в космосі", - повідомили представники агентства.