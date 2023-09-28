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Провів понад рік на орбіті: на Землю повернувся астронавт NASA Френк Рубіо

28 вересня, 2023 четвер
07:41
Наука астероїд , космос

Астронавт NASA Френк Рубіо повернувся на Землю, встановивши новий рекорд за кількістю днів перебування американських космонавтів на орбіті

Про це пише NASA та The Times.

Зазначається, що чоловік провів на орбіті 371 день.

Рубіо разом зі своїми російськими колегами - космонавти Сергій Прокоп’єв і Дмитро Петелін - здійснили безпечну посадку з парашутом на південний схід від віддаленого міста Джезказган, Казахстан, о 7:17 ранку за східним часом.

"Для мене, чесно кажучи, очевидно, що обіймати мою дружину та дітей буде найважливішим, і я, ймовірно, зосереджуся на цьому протягом перших кількох днів", - сказав астронавт.

Протягом 371 дня на орбіті Рубіо пережив:

  • Приблизно 5936 обертів навколо Землі;
  • Приблизно 157 412 306 статутних миль пройдено (еквівалентно приблизно 328 поїздок туди та назад на Місяць);
  • П'ятнадцять космічних апаратів, що відвідували Міжнародну космічну станцію, включаючи чотири вантажних кораблі Роскосмосу "Прогрес", два кораблі "Сігнус" від Northrop Grumman, два кораблі "Союз" від Роскосмосу, чотири пілотовані кораблі SpaceX "Дракон" та три безпілотних кораблі SpaceX "Дракон".

Після проходження медичних оглядів екіпаж повернеться до Караганди та Казахстану. Потім Рубіо сяде на борт літака NASA, який прямуватиме до Х’юстона, де він живе зі своєю родиною.

  • Американський космічний корабель OSIRIS-Rex 24 вересня скинув на Землю капсулу із зразками ґрунту з астероїду Бенну. Космічна капсула приземлилася штаті Юта, завершивши свою семирічну подорож.
Світ
космос
США
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