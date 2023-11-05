Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології NASA створило застосунок, щоб бачити МКС, коли вона пролітає над Землею

NASA створило застосунок, щоб бачити МКС, коли вона пролітає над Землею

5 листопада, 2023 неділя
10:58
Технології МКС

Новий мобільний застосунок Spot the Station NASA допоможе відстежити місцеперебування Міжнародної космічної станції у режимі реального часу

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Застосунок базується на вебсайті агентства і надає можливість спостерігати за станцією усім охочим у режимі реального часу.

Інтерфейс полегшує користувачам визначення місцеперебування станції та надає можливості для обміну фотографіями та відео своїх спостережень.

NASA пояснює, що завдяки вбудованому компасу програми вона покаже, де перебуває космічна станція, навіть якщо користувач на іншому боці земної кулі. А також людина може підписатися на мобільні сповіщення про майбутні можливості побачити станцію на основі свого точного місцеперебування.

"Навіть після 23 років безперервної присутності людини на борту Міжнародної космічної станції неймовірно захопливо бачити станцію, дивлячись вгору в потрібний момент. Орбітальна лабораторія, яка продовжує надавати так багато унікальних, відчутних переваг для людства, справді не так уже й далеко за межами досяжності", — сказав Робін Гейтенс, директор Міжнародної космічної станції в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Мобільний застосунок уже доступний для завантаження на iOS та Android.

У NASA розповідають, що космічну станцію видно, тому що вона відбиває світло Сонця, як і Місяць. Але, на відміну від Місяця, космічна станція недостатньо яскрава, щоб побачити її вдень, її можна побачити лише на світанку чи в сутінках.

"Таким чином, це може варіюватися від однієї можливості спостереження на місяць до кількох на тиждень, оскільки там, де ви перебуваєте, має бути темно і космічна станція повинна проходити над головою. Завдяки мобільному застосунку Spot the Station користувачі знатимуть, коли саме станція над їхньою головою і як її знайти", - заявили у пресслужбі.

  • Учені зі США знайшли залишки планети, після зіткнення якої з Землею сформувався Місяць.
Наука
космос
США
Читайте також:
Марк Фейгін
4 листопада, 2023 субота
Якщо Ізраїль швидко переможе у війні з ХАМАС, то в Кремля почнуться проблеми, - Фейгін
4 листопада, 2023 субота
Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"
форма ЗСУ
4 листопада, 2023 субота
РФ вдарила "іскандером" по особовому складу 128-ї ОГШБр
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 листопада
12:06
OPINION
Орест Сохар
США готуються до 3-ї світової на уроках війни в Україні
11:59
забрудненість повітря в Делі
Через високий рівень забрудненості в Нью-Делі закриваються початкові школи
11:50
Оновлено
Херсон
Окупанти вдарили по будинку у Херсоні: є постраждалий
11:49
окупанти орки
РФ створила псевдодобровольчі підрозділи на ТОТ: місцеві ігнорують службу на окупантів
11:43
Курська область
У РФ заявили про обстріл села у Курській області: мешканці залишилися без світла і зв'язку
11:20
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували ракетами Полтавщину: загинула жінка, серед постраждалих діти
11:14
крилата ракта "Калібр"
У Силах оборони розповіли, скільки "калібрів" одночасно може запустити Росія по Україні
10:47
Молдова
У Молдові відбуваються загальні місцеві вибори
10:16
дощь, гроза, парасоля, негода
Негода в Києві призвела до підтоплення деяких районів і падіння дерев: є постраждалий
10:08
OPINION
Михайло Гончар
Коли у суспільстві розкол, то ворог обов'язково цим скористається
09:54
Ексклюзив
На фото: військові
В росіян проблеми з логістикою, перевага у ЗСУ: пресофіцер 3-ї ОШБр про перехід армій на зимовий період
09:45
Вночі ЦАХАЛ завдав авіаударів по командних, спостережних пунктах та інфраструктурі ХАМАСу
09:41
Станція РЕБ "Поле-21"
ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21", - Тарнавський
09:37
Ексклюзив
свічка
На прикордонні Чернігівщини активізувалися ворожі ДРГ, загинули двоє відомих українських бійців, - журналіст
09:32
Фуміо Кісіда
Малайзія та Японія домовилися посилити оборонну співпрацю та економічні відносини
09:20
майданчик на Херсонщині
У США дитина знайшла пістолет на майданчику і вистрелила в себе: хлопчика госпіталізували у важкому стані
09:01
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі
08:56
соцмережа Х (Твіттер)
Маск запустить власний чат зі штучним інтелектом для X Premium
08:53
путін
Росія тестує електронну систему голосувань на виборах для маніпуляцій на користь Путіна, - ISW
08:32
wizzair
В аеропорту Гамбурга чоловік взяв у заручники чотирирічну дитину: усі рейси скасовано
08:30
Євросоюз передав Україні понад 370 шкільних автобусів
Євросоюз передав Україні понад 370 шкільних автобусів
08:05
Інфографіка
знищені окупанти
Сили оборони ліквідували за добу майже тисячу окупантів, - Генштаб
08:02
OPINION
Ростислав Павленко
Між левом і крокодилом у зіткненні цивілізацій
07:59
Масова бійка
Вигукували проросійські гасла: у Німеччині група росіян напала на українців
07:45
Валерій Залужний
В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні
07:20
Туреччина
Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю. У Тель-Авіві відреагували
02:05
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Міноборони РФ визнало прильот по суднобудівному заводу "Залив" у Криму
00:39
Росія щодня продукує нові фейки
Новий фейк від РФ: ЗСУ завезуть у Німеччину туберкульоз
2023, субота
4 листопада
23:44
Ліонель Мессі
Мессі відповів, чи повернеться грати у Європу
23:25
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
23:23
Оновлено
форма ЗСУ
РФ вдарила "іскандером" по особовому складу 128-ї ОГШБр
22:52
Едді Хірн
Промоутер закликав Ф'юрі побитись з Джошуа
22:12
Ексклюзив
Республіканці потрапили у вміло розставлену пастку демократів: дипломат Огризко про законопроєкт щодо допомоги США Ізраїлю без України
21:56
Аналітика
Ілан Шор
Хто такий молдовський олігарх Шор: від крадіжки $1 млрд до головної політичної надії Кремля
21:44
Габріелюс Ландсбергіс
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
21:43
Георгій Судаков, Барселона - Шахтар
"Шахтар" виставив цінник за свого головного таланта
21:12
Олександр Усик
"Там смертю пахне": Усик розповів про свою поїздку на передову
21:08
таксі
Нацспротив: росіяни перевіряють таксистів на ТОТ України. У чому причина
21:00
Ексклюзив
Джо Байден
Адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб надати Україні все необхідне озброєння, - Фейгін
20:56
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV