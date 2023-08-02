NASA виявило сигнал з Voyager 2 після втрати зв’язку
Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору зафіксувало зв'язок з автоматичним космічним зондом Voyager 2 після втрати контакту 21 липня
Про це пише ScienceAlert.
Зазначається, що втрата зв'язку з зондом Voyager 2 призвела до того, що він не міг передавати дані або отримувати команди від свого диспетчера місії.
Але у вівторок, 1 серпня, керівниця проєкту Voyager Сюзанна Додд повідомила, що команда звернулася за допомогою до Deep Space Network, міжнародного масиву масивних радіоантен, які дозволяють NASA спілкуватися з місіями в усьому космосі.
"Це було успішно, оскільки ми бачимо сигнал "серцебиття" від космічного корабля. Тож ми знаємо, що космічний корабель живий і працює. Це підбадьорило наш настрій", - сказала Додд.
Однак, за її словами, інженери все ще не можуть прочитати інформаційний сигнал, який передає всі дані, зібрані космічним кораблем.
"Зараз ми створюємо нову команду, щоб спробувати направити антену космічного корабля на Землю. Існує низька ймовірність того, що це спрацює", - додала керівниця.
- Раніше Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору втратило зв'язок з автоматичним космічним зондом Voyager 2 через неправильну команду, яка була йому передана.
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