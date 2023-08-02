NASA виявило сигнал з Voyager 2 після втрати зв’язку

Про це пише ScienceAlert.

Зазначається, що втрата зв'язку з зондом Voyager 2 призвела до того, що він не міг передавати дані або отримувати команди від свого диспетчера місії.

Але у вівторок, 1 серпня, керівниця проєкту Voyager Сюзанна Додд повідомила, що команда звернулася за допомогою до Deep Space Network, міжнародного масиву масивних радіоантен, які дозволяють NASA спілкуватися з місіями в усьому космосі.

"Це було успішно, оскільки ми бачимо сигнал "серцебиття" від космічного корабля. Тож ми знаємо, що космічний корабель живий і працює. Це підбадьорило наш настрій", - сказала Додд.

Однак, за її словами, інженери все ще не можуть прочитати інформаційний сигнал, який передає всі дані, зібрані космічним кораблем.​

"Зараз ми створюємо нову команду, щоб спробувати направити антену космічного корабля на Землю. Існує низька ймовірність того, що це спрацює", - додала керівниця.