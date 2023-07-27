Про це інформує NASA.

"NASA пишається тим, що її визнали найкращим роботодавцем для жінок. Але ми найбільше пишаємося багатьма дивовижними жінками, які день у день роблять неоціненний внесок у наші дивовижні місії. Від наших вчених, юристів, бухгалтерів, інженерів, комунікаторів, фахівців з персоналу, директорів центрів та багатьох інших – нам пощастило мати таких талановитих фахівців у NASA", – розповіла головна співробітниця з питань різноманітності в штаб-квартирі агентства у Вашингтоні Елейн Хо.

Повідомляється, що Statista опитала понад 60 тис. співробітників США, включаючи вибірку з більш ніж 40 тис. жінок, які працюють у компаніях з мінімум співробітників. Учасникам було запропоновано оцінити свого роботодавця на основі умов праці, представництва жінок у вищому керівництві, дискримінації, гнучкості та справедливості оплати праці.

Список найкращих роботодавців включає 400 компаній з різних галузей. NASA входить в топ-10 і є єдиним включеним федеральним агентством. Агентство також очолює список роботодавців в аерокосмічній і оборонній категорії.