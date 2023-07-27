NASA визнали одним із найкращих роботодавців США для жінок у 2023 році
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору цього року стало одним із найкращих роботодавців Америки для жінок, за версією Forbes та Statista
Про це інформує NASA.
"NASA пишається тим, що її визнали найкращим роботодавцем для жінок. Але ми найбільше пишаємося багатьма дивовижними жінками, які день у день роблять неоціненний внесок у наші дивовижні місії. Від наших вчених, юристів, бухгалтерів, інженерів, комунікаторів, фахівців з персоналу, директорів центрів та багатьох інших – нам пощастило мати таких талановитих фахівців у NASA", – розповіла головна співробітниця з питань різноманітності в штаб-квартирі агентства у Вашингтоні Елейн Хо.
Повідомляється, що Statista опитала понад 60 тис. співробітників США, включаючи вибірку з більш ніж 40 тис. жінок, які працюють у компаніях з мінімум співробітників. Учасникам було запропоновано оцінити свого роботодавця на основі умов праці, представництва жінок у вищому керівництві, дискримінації, гнучкості та справедливості оплати праці.
Список найкращих роботодавців включає 400 компаній з різних галузей. NASA входить в топ-10 і є єдиним включеним федеральним агентством. Агентство також очолює список роботодавців в аерокосмічній і оборонній категорії.
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