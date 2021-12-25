NASA запускає у космос найбільший телескоп у історії за $10 млрд. НАЖИВО
Космічна агенція США разом з європейськими та канадськими партнерами проводить запуск найбільшого за історію телескопа
Запуск телескопа "Джеймс Вебб" веде NASA в YouTube, повідомляє Голос Америки.
В NASA сподіваються, що "Джеймс Вебб" стане сучасною науковою обсерваторією в космосі і допоможе розкрити таємниці нашої сонячної системи.
Згідно з планами NASA "Джеймс Вебб", вратість якого складає $10 млрд, розташовуватиметься у космосі на відстані в чотири рази більшій від Землі, ніж Місяць. Телескопу знадобиться 29 днів, щоб досягти своєї мети в космосі та провести розгортання. Ще декілька місяців триватиме калібрування.
Заступник адміністратора NASA з питань досліджень Томас Зурбучен порівняв запуск телескопа з космічною місією "Аполлон", яка доставила людей на Місяць.
"Це мрія. Телескоп "Джеймс Вебб" - це як місія "Аполлон" для NASA, всього світу, але особливо наукових програм світу", - сказав Зурбучен.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе