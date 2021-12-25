NASA запускає у космос найбільший телескоп у історії за $10 млрд. НАЖИВО

Запуск телескопа "Джеймс Вебб" веде NASA в YouTube, повідомляє Голос Америки.

В NASA сподіваються, що "Джеймс Вебб" стане сучасною науковою обсерваторією в космосі і допоможе розкрити таємниці нашої сонячної системи.

Згідно з планами NASA "Джеймс Вебб", вратість якого складає $10 млрд, розташовуватиметься у космосі на відстані в чотири рази більшій від Землі, ніж Місяць. Телескопу знадобиться 29 днів, щоб досягти своєї мети в космосі та провести розгортання. Ще декілька місяців триватиме калібрування.

Заступник адміністратора NASA з питань досліджень Томас Зурбучен порівняв запуск телескопа з космічною місією "Аполлон", яка доставила людей на Місяць.

"Це мрія. Телескоп "Джеймс Вебб" - це як місія "Аполлон" для NASA, всього світу, але особливо наукових програм світу", - сказав Зурбучен.

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