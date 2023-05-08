NASA запустила два супутники для вивчення тропічних буревіїв
Rocket Lab разом із NASA запустили з Нової Зеландії перші два супутники Cubesats TROPICS, що досліджують тропічні шторми та урагани
Про це інформує NASA.
Ракета-носій Electron успішно розгорнула на низькій навколоземній орбіті, приблизно в 550 км над Землею, кубсати - два невеликі супутники Cubesats TROPICS розміром з коробку для взуття.
Кубсати TROPICS щогодини з підвищеною точністю вимірюватимуть утворення та розвиток тропічних циклонів і ураганів. Учені отримають можливість досліджувати області мікрохвиль під час критичних погодних умов з частотою раз на годину, а також спостерігати як шторми формуються і посилюються. У майбутньому це підвищить якість прогнозування.
Ці пристрої будуть доповнювати метеорологічні супутники.
Серія TROPICS складатиметься з чотирьох кубсатів. Другу пару планується запустити на борту іншої ракети Rocket Lab Electron приблизно через два тижні зі стартового комплексу в Новій Зеландії.
- У травні планується декілька запусків чотирьох малих супутників, які покращать моніторинг погоди та прогнозування ураганів.
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