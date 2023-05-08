NASA запустила два супутники для вивчення тропічних буревіїв

Про це інформує NASA.

Ракета-носій Electron успішно розгорнула на низькій навколоземній орбіті, приблизно в 550 км над Землею, кубсати - два невеликі супутники Cubesats TROPICS розміром з коробку для взуття.

Кубсати TROPICS щогодини з підвищеною точністю вимірюватимуть утворення та розвиток тропічних циклонів і ураганів. Учені отримають можливість досліджувати області мікрохвиль під час критичних погодних умов з частотою раз на годину, а також спостерігати як шторми формуються і посилюються. У майбутньому це підвищить якість прогнозування.

Ці пристрої будуть доповнювати метеорологічні супутники.

Серія TROPICS складатиметься з чотирьох кубсатів. Другу пару планується запустити на борту іншої ракети Rocket Lab Electron приблизно через два тижні зі стартового комплексу в Новій Зеландії.