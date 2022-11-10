Населений пункт вважається звільненим, тільки коли ЗСУ в ньому повністю закріплюються, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що піднятого українського прапора в місті замало для того, аби оголошувати його повністю звільненим
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Маляр заявила, що аби населений пункт вважався звільненим, ЗСУ мають закріпитися там та провести стабілізаційні заходи. За її словами, відео, де українські воїни піймають стяги над адміністраціями населених пунктів - це лише початок процесу. Генштаб оголошує про звільнення населеного пункту тільки після завершення всіх необхідних зачисток.
"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, то значить, що звільнили. Але насправді остаточно про звільнення можна говорити, коли збройні сили там закріпились і провели мобілізаційні заходи", - сказала Маляр.
- Володимир Зеленський заявив, що станом на 10 листопада на Півдні звільнено вже 41 населений пункт.
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