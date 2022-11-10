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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Населений пункт вважається звільненим, тільки коли ЗСУ в ньому повністю закріплюються, - Маляр

Населений пункт вважається звільненим, тільки коли ЗСУ в ньому повністю закріплюються, - Маляр

10 листопада, 2022 четвер
22:47
війна з Росією Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що піднятого українського прапора в місті замало для того, аби оголошувати його повністю звільненим

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Маляр заявила, що аби населений пункт вважався звільненим, ЗСУ мають закріпитися там та провести стабілізаційні заходи. За її словами, відео, де українські воїни піймають стяги над адміністраціями населених пунктів - це лише початок процесу. Генштаб оголошує про звільнення населеного пункту тільки після завершення всіх необхідних зачисток.

"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, то значить, що звільнили. Але насправді остаточно про звільнення можна говорити, коли збройні сили там закріпились і провели мобілізаційні заходи", - сказала Маляр.

  • Володимир Зеленський заявив, що станом на 10 листопада на Півдні звільнено вже 41 населений пункт.

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ЗСУ
Ганна Маляр
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